Валюты / ETHM
Назад в Рынок акций США

ETHM: Dynamix Corp

10.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ETHM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.38, а максимальная — 10.43.

Следите за динамикой Dynamix Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETHM сегодня?

Dynamix Corp (ETHM) сегодня оценивается на уровне 10.40. Инструмент торгуется в пределах 10.38 - 10.43, вчерашнее закрытие составило 10.40, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dynamix Corp?

Dynamix Corp в настоящее время оценивается в 10.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.98% и USD. Отслеживайте движения ETHM на графике в реальном времени.

Как купить акции ETHM?

Вы можете купить акции Dynamix Corp (ETHM) по текущей цене 10.40. Ордера обычно размещаются около 10.40 или 10.70, тогда как 92 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETHM?

Инвестирование в Dynamix Corp предполагает учет годового диапазона 10.24 - 11.38 и текущей цены 10.40. Многие сравнивают 1.46% и -6.98% перед размещением ордеров на 10.40 или 10.70. Изучайте ежедневные изменения цены ETHM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dynamix Corp?

Самая высокая цена Dynamix Corp (ETHM) за последний год составила 11.38. Акции заметно колебались в пределах 10.24 - 11.38, сравнение с 10.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dynamix Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dynamix Corp?

Самая низкая цена Dynamix Corp (ETHM) за год составила 10.24. Сравнение с текущими 10.40 и 10.24 - 11.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETHM?

В прошлом Dynamix Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.40 и -6.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.38 10.43
Годовой диапазон
10.24 11.38
Предыдущее закрытие
10.40
Open
10.42
Bid
10.40
Ask
10.70
Low
10.38
High
10.43
Объем
92
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
-6.98%
Годовое изменение
-6.98%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.