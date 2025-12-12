- Обзор рынка
ETHM: Dynamix Corp
Курс ETHM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.38, а максимальная — 10.43.
Следите за динамикой Dynamix Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETHM сегодня?
Dynamix Corp (ETHM) сегодня оценивается на уровне 10.40. Инструмент торгуется в пределах 10.38 - 10.43, вчерашнее закрытие составило 10.40, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETHM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dynamix Corp?
Dynamix Corp в настоящее время оценивается в 10.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.98% и USD. Отслеживайте движения ETHM на графике в реальном времени.
Как купить акции ETHM?
Вы можете купить акции Dynamix Corp (ETHM) по текущей цене 10.40. Ордера обычно размещаются около 10.40 или 10.70, тогда как 92 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETHM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETHM?
Инвестирование в Dynamix Corp предполагает учет годового диапазона 10.24 - 11.38 и текущей цены 10.40. Многие сравнивают 1.46% и -6.98% перед размещением ордеров на 10.40 или 10.70. Изучайте ежедневные изменения цены ETHM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dynamix Corp?
Самая высокая цена Dynamix Corp (ETHM) за последний год составила 11.38. Акции заметно колебались в пределах 10.24 - 11.38, сравнение с 10.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dynamix Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dynamix Corp?
Самая низкая цена Dynamix Corp (ETHM) за год составила 10.24. Сравнение с текущими 10.40 и 10.24 - 11.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETHM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETHM?
В прошлом Dynamix Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.40 и -6.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.40
- Open
- 10.42
- Bid
- 10.40
- Ask
- 10.70
- Low
- 10.38
- High
- 10.43
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- -6.98%
- Годовое изменение
- -6.98%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.