FiyatlarBölümler
Dövizler / ESEA
Geri dön - Hisse senetleri

ESEA: Euroseas Ltd

62.54 USD 1.11 (1.74%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESEA fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.27 ve Yüksek fiyatı olarak 64.64 aralığında işlem gördü.

Euroseas Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESEA haberleri

Günlük aralık
62.27 64.64
Yıllık aralık
26.30 65.50
Önceki kapanış
63.65
Açılış
64.24
Satış
62.54
Alış
62.84
Düşük
62.27
Yüksek
64.64
Hacim
66
Günlük değişim
-1.74%
Aylık değişim
0.43%
6 aylık değişim
104.05%
Yıllık değişim
28.23%
21 Eylül, Pazar