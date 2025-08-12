CotationsSections
Devises / ESEA
ESEA: Euroseas Ltd

62.54 USD 1.11 (1.74%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESEA a changé de -1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.27 et à un maximum de 64.64.

Suivez la dynamique Euroseas Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.27 64.64
Range Annuel
26.30 65.50
Clôture Précédente
63.65
Ouverture
64.24
Bid
62.54
Ask
62.84
Plus Bas
62.27
Plus Haut
64.64
Volume
66
Changement quotidien
-1.74%
Changement Mensuel
0.43%
Changement à 6 Mois
104.05%
Changement Annuel
28.23%
20 septembre, samedi