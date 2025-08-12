Валюты / ESEA
ESEA: Euroseas Ltd
61.82 USD 1.80 (2.83%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESEA за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.67, а максимальная — 63.60.
Следите за динамикой Euroseas Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESEA
Дневной диапазон
61.67 63.60
Годовой диапазон
26.30 65.50
- Предыдущее закрытие
- 63.62
- Open
- 63.34
- Bid
- 61.82
- Ask
- 62.12
- Low
- 61.67
- High
- 63.60
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -2.83%
- Месячное изменение
- -0.72%
- 6-месячное изменение
- 101.70%
- Годовое изменение
- 26.76%
