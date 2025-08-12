КотировкиРазделы
Валюты / ESEA
Назад в Рынок акций США

ESEA: Euroseas Ltd

61.82 USD 1.80 (2.83%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESEA за сегодня изменился на -2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.67, а максимальная — 63.60.

Следите за динамикой Euroseas Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ESEA

Дневной диапазон
61.67 63.60
Годовой диапазон
26.30 65.50
Предыдущее закрытие
63.62
Open
63.34
Bid
61.82
Ask
62.12
Low
61.67
High
63.60
Объем
65
Дневное изменение
-2.83%
Месячное изменение
-0.72%
6-месячное изменение
101.70%
Годовое изменение
26.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.