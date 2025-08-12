KurseKategorien
Währungen / ESEA
Zurück zum Aktien

ESEA: Euroseas Ltd

64.64 USD 0.99 (1.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESEA hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.24 bis zu einem Hoch von 64.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Euroseas Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESEA News

Tagesspanne
64.24 64.64
Jahresspanne
26.30 65.50
Vorheriger Schlusskurs
63.65
Eröffnung
64.24
Bid
64.64
Ask
64.94
Tief
64.24
Hoch
64.64
Volumen
3
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
3.81%
6-Monatsänderung
110.90%
Jahresänderung
32.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K