ESEA: Euroseas Ltd
64.64 USD 0.99 (1.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESEA hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.24 bis zu einem Hoch von 64.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Euroseas Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
64.24 64.64
Jahresspanne
26.30 65.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.65
- Eröffnung
- 64.24
- Bid
- 64.64
- Ask
- 64.94
- Tief
- 64.24
- Hoch
- 64.64
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- 3.81%
- 6-Monatsänderung
- 110.90%
- Jahresänderung
- 32.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K