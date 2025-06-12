Dövizler / ERIC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ERIC: Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under
8.07 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ERIC fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.06 ve Yüksek fiyatı olarak 8.12 aralığında işlem gördü.
Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERIC haberleri
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Why Ericsson (ERIC) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Koch Equity Development completes acquisition of iconectiv
- Earnings call transcript: Ericsson sees margin improvements in Q2 2025
- Why Ericsson (ERIC) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Nokia and MX Fiber Expand Gigabit Connectivity Across Southeast Mexico
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- CFRA lowers Ericsson stock price target to $8 on tariff pressure
- Ericsson Q2 Earnings Beat Estimates on Healthy Licensing Revenue
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Ericsson Stock: Negative Revenue Growth In Q2, Not A Compelling Buy (NASDAQ:ERIC)
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ERIC)
- Ericsson stock maintains Market Perform rating at Raymond James despite mixed results
- LM Ericsson B ADR earnings beat by $1.25, revenue topped estimates
- Ericsson Q2 2025 slides reveal 2% organic growth, record-high EBITA margins
- Ericsson’s Q2 adjusted operating profit beats expectations
- Nokia: Mispriced 5G Leader Poised For A Great Future (NYSE:NOK)
- Ericsson: No Longer An Attractive Risk-Reward (NASDAQ:ERIC)
- EMR June 2025 highlights growing monetization appeal of 5G fixed wireless access
- Generative AI Digest: A Wave Of Notable AI Model Launches
- Cutting-Edge Momentum: Steven Cress’s Top AI Stocks
- Ericsson, Google Cloud Launch New Tool To Help Telecoms Build Faster, Smarter Networks - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC)
Günlük aralık
8.06 8.12
Yıllık aralık
6.64 8.91
- Önceki kapanış
- 8.07
- Açılış
- 8.08
- Satış
- 8.07
- Alış
- 8.37
- Düşük
- 8.06
- Yüksek
- 8.12
- Hacim
- 7.566 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 3.73%
- 6 aylık değişim
- 2.93%
- Yıllık değişim
- 6.75%
21 Eylül, Pazar