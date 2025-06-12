통화 / ERIC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ERIC: Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under
8.07 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ERIC 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.06이고 고가는 8.12이었습니다.
Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERIC News
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Why Ericsson (ERIC) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Koch Equity Development completes acquisition of iconectiv
- Earnings call transcript: Ericsson sees margin improvements in Q2 2025
- Why Ericsson (ERIC) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Nokia and MX Fiber Expand Gigabit Connectivity Across Southeast Mexico
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- CFRA lowers Ericsson stock price target to $8 on tariff pressure
- Ericsson Q2 Earnings Beat Estimates on Healthy Licensing Revenue
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Ericsson Stock: Negative Revenue Growth In Q2, Not A Compelling Buy (NASDAQ:ERIC)
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ERIC)
- Ericsson stock maintains Market Perform rating at Raymond James despite mixed results
- LM Ericsson B ADR earnings beat by $1.25, revenue topped estimates
- Ericsson Q2 2025 slides reveal 2% organic growth, record-high EBITA margins
- Ericsson’s Q2 adjusted operating profit beats expectations
- Nokia: Mispriced 5G Leader Poised For A Great Future (NYSE:NOK)
- Ericsson: No Longer An Attractive Risk-Reward (NASDAQ:ERIC)
- EMR June 2025 highlights growing monetization appeal of 5G fixed wireless access
- Generative AI Digest: A Wave Of Notable AI Model Launches
- Cutting-Edge Momentum: Steven Cress’s Top AI Stocks
- Ericsson, Google Cloud Launch New Tool To Help Telecoms Build Faster, Smarter Networks - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC)
일일 변동 비율
8.06 8.12
년간 변동
6.64 8.91
- 이전 종가
- 8.07
- 시가
- 8.08
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- 저가
- 8.06
- 고가
- 8.12
- 볼륨
- 7.566 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 3.73%
- 6개월 변동
- 2.93%
- 년간 변동율
- 6.75%
20 9월, 토요일