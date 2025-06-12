Валюты / ERIC
ERIC: Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under
7.96 USD 0.02 (0.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERIC за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.92, а максимальная — 7.97.
Следите за динамикой Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.92 7.97
Годовой диапазон
6.64 8.91
- Предыдущее закрытие
- 7.94
- Open
- 7.93
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.92
- High
- 7.97
- Объем
- 5.954 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 1.53%
- Годовое изменение
- 5.29%
