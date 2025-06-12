クォートセクション
通貨 / ERIC
株に戻る

ERIC: Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under

8.07 USD 0.07 (0.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ERICの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり8.01の安値と8.09の高値で取引されました。

Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERIC News

1日のレンジ
8.01 8.09
1年のレンジ
6.64 8.91
以前の終値
8.00
始値
8.01
買値
8.07
買値
8.37
安値
8.01
高値
8.09
出来高
7.090 K
1日の変化
0.88%
1ヶ月の変化
3.73%
6ヶ月の変化
2.93%
1年の変化
6.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K