货币 / ERIC
ERIC: Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under
8.00 USD 0.04 (0.50%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ERIC汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点7.95和高点8.08进行交易。
关注Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.95 8.08
年范围
6.64 8.91
- 前一天收盘价
- 7.96
- 开盘价
- 7.96
- 卖价
- 8.00
- 买价
- 8.30
- 最低价
- 7.95
- 最高价
- 8.08
- 交易量
- 8.136 K
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 2.83%
- 6个月变化
- 2.04%
- 年变化
- 5.82%
