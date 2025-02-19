FiyatlarBölümler
Dövizler / EOSEW
Geri dön - Hisse senetleri

EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant

0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EOSEW fiyatı bugün 38.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5900 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8600 aralığında işlem gördü.

Eos Energy Enterprises Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EOSEW haberleri

Günlük aralık
0.5900 0.8600
Yıllık aralık
0.1250 1.5900
Önceki kapanış
0.5900
Açılış
0.5900
Satış
0.8200
Alış
0.8230
Düşük
0.5900
Yüksek
0.8600
Hacim
384
Günlük değişim
38.98%
Aylık değişim
115.79%
6 aylık değişim
152.85%
Yıllık değişim
237.87%
21 Eylül, Pazar