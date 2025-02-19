Währungen / EOSEW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.7001 USD 0.1101 (18.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EOSEW hat sich für heute um 18.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5900 bis zu einem Hoch von 0.7299 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eos Energy Enterprises Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOSEW News
- Eos Energy (EOSE): Getting Hit By Double-Whammy, But Not All Is Bad (Rating Upgrade)
- Eos Energy: CFO Termination Not Suited To Instill Confidence - Sell (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy (EOSE): Sell On Debt Covenant Issues, Execution Risks And Elevated Valuation
- Eos Energy Enterprises, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy: Gridscale Batteries Will Benefit From FERC Rule Making
Tagesspanne
0.5900 0.7299
Jahresspanne
0.1250 1.5900
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5900
- Eröffnung
- 0.5900
- Bid
- 0.7001
- Ask
- 0.7031
- Tief
- 0.5900
- Hoch
- 0.7299
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- 18.66%
- Monatsänderung
- 84.24%
- 6-Monatsänderung
- 115.88%
- Jahresänderung
- 188.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K