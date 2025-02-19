KurseKategorien
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant

0.7001 USD 0.1101 (18.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EOSEW hat sich für heute um 18.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5900 bis zu einem Hoch von 0.7299 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eos Energy Enterprises Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.5900 0.7299
Jahresspanne
0.1250 1.5900
Vorheriger Schlusskurs
0.5900
Eröffnung
0.5900
Bid
0.7001
Ask
0.7031
Tief
0.5900
Hoch
0.7299
Volumen
176
Tagesänderung
18.66%
Monatsänderung
84.24%
6-Monatsänderung
115.88%
Jahresänderung
188.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K