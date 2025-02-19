QuotazioniSezioni
Valute / EOSEW
Tornare a Azioni

EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant

0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EOSEW ha avuto una variazione del 38.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5900 e ad un massimo di 0.8600.

Segui le dinamiche di Eos Energy Enterprises Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EOSEW News

Intervallo Giornaliero
0.5900 0.8600
Intervallo Annuale
0.1250 1.5900
Chiusura Precedente
0.5900
Apertura
0.5900
Bid
0.8200
Ask
0.8230
Minimo
0.5900
Massimo
0.8600
Volume
384
Variazione giornaliera
38.98%
Variazione Mensile
115.79%
Variazione Semestrale
152.85%
Variazione Annuale
237.87%
21 settembre, domenica