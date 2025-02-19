Valute / EOSEW
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EOSEW ha avuto una variazione del 38.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5900 e ad un massimo di 0.8600.
Segui le dinamiche di Eos Energy Enterprises Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5900 0.8600
Intervallo Annuale
0.1250 1.5900
- Chiusura Precedente
- 0.5900
- Apertura
- 0.5900
- Bid
- 0.8200
- Ask
- 0.8230
- Minimo
- 0.5900
- Massimo
- 0.8600
- Volume
- 384
- Variazione giornaliera
- 38.98%
- Variazione Mensile
- 115.79%
- Variazione Semestrale
- 152.85%
- Variazione Annuale
- 237.87%
21 settembre, domenica