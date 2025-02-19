통화 / EOSEW
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EOSEW 환율이 오늘 38.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.5900이고 고가는 0.8600이었습니다.
Eos Energy Enterprises Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EOSEW News
일일 변동 비율
0.5900 0.8600
년간 변동
0.1250 1.5900
- 이전 종가
- 0.5900
- 시가
- 0.5900
- Bid
- 0.8200
- Ask
- 0.8230
- 저가
- 0.5900
- 고가
- 0.8600
- 볼륨
- 384
- 일일 변동
- 38.98%
- 월 변동
- 115.79%
- 6개월 변동
- 152.85%
- 년간 변동율
- 237.87%
20 9월, 토요일