EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant

0.5000 USD 0.0500 (9.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EOSEW за сегодня изменился на -9.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4400, а максимальная — 0.5100.

Следите за динамикой Eos Energy Enterprises Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.4400 0.5100
Годовой диапазон
0.1250 1.5900
Предыдущее закрытие
0.5500
Open
0.5100
Bid
0.5000
Ask
0.5030
Low
0.4400
High
0.5100
Объем
25
Дневное изменение
-9.09%
Месячное изменение
31.58%
6-месячное изменение
54.18%
Годовое изменение
106.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.