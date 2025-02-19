Валюты / EOSEW
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.5000 USD 0.0500 (9.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EOSEW за сегодня изменился на -9.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4400, а максимальная — 0.5100.
Следите за динамикой Eos Energy Enterprises Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EOSEW
- Eos Energy (EOSE): Getting Hit By Double-Whammy, But Not All Is Bad (Rating Upgrade)
- Eos Energy: CFO Termination Not Suited To Instill Confidence - Sell (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy (EOSE): Sell On Debt Covenant Issues, Execution Risks And Elevated Valuation
- Eos Energy Enterprises, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy: Gridscale Batteries Will Benefit From FERC Rule Making
Дневной диапазон
0.4400 0.5100
Годовой диапазон
0.1250 1.5900
- Предыдущее закрытие
- 0.5500
- Open
- 0.5100
- Bid
- 0.5000
- Ask
- 0.5030
- Low
- 0.4400
- High
- 0.5100
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -9.09%
- Месячное изменение
- 31.58%
- 6-месячное изменение
- 54.18%
- Годовое изменение
- 106.02%
