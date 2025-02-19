通貨 / EOSEW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.5900 USD 0.0800 (15.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EOSEWの今日の為替レートは、15.69%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5000の安値と0.6400の高値で取引されました。
Eos Energy Enterprises Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOSEW News
- Eos Energy (EOSE): Getting Hit By Double-Whammy, But Not All Is Bad (Rating Upgrade)
- Eos Energy: CFO Termination Not Suited To Instill Confidence - Sell (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy (EOSE): Sell On Debt Covenant Issues, Execution Risks And Elevated Valuation
- Eos Energy Enterprises, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EOSE)
- Eos Energy: Gridscale Batteries Will Benefit From FERC Rule Making
1日のレンジ
0.5000 0.6400
1年のレンジ
0.1250 1.5900
- 以前の終値
- 0.5100
- 始値
- 0.5000
- 買値
- 0.5900
- 買値
- 0.5930
- 安値
- 0.5000
- 高値
- 0.6400
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- 15.69%
- 1ヶ月の変化
- 55.26%
- 6ヶ月の変化
- 81.93%
- 1年の変化
- 143.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K