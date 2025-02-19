Devises / EOSEW
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant
0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EOSEW a changé de 38.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5900 et à un maximum de 0.8600.
Suivez la dynamique Eos Energy Enterprises Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EOSEW Nouvelles
Range quotidien
0.5900 0.8600
Range Annuel
0.1250 1.5900
- Clôture Précédente
- 0.5900
- Ouverture
- 0.5900
- Bid
- 0.8200
- Ask
- 0.8230
- Plus Bas
- 0.5900
- Plus Haut
- 0.8600
- Volume
- 384
- Changement quotidien
- 38.98%
- Changement Mensuel
- 115.79%
- Changement à 6 Mois
- 152.85%
- Changement Annuel
- 237.87%
