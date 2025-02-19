CotationsSections
EOSEW: Eos Energy Enterprises Inc - Warrant

0.8200 USD 0.2300 (38.98%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EOSEW a changé de 38.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5900 et à un maximum de 0.8600.

Range quotidien
0.5900 0.8600
Range Annuel
0.1250 1.5900
Clôture Précédente
0.5900
Ouverture
0.5900
Bid
0.8200
Ask
0.8230
Plus Bas
0.5900
Plus Haut
0.8600
Volume
384
Changement quotidien
38.98%
Changement Mensuel
115.79%
Changement à 6 Mois
152.85%
Changement Annuel
237.87%
