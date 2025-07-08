FiyatlarBölümler
Dövizler / ENLT
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd

29.17 USD 0.46 (1.60%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENLT fiyatı bugün 1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.89 ve Yüksek fiyatı olarak 29.42 aralığında işlem gördü.

Enlight Renewable Energy Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENLT haberleri

Günlük aralık
28.89 29.42
Yıllık aralık
14.01 29.78
Önceki kapanış
28.71
Açılış
28.93
Satış
29.17
Alış
29.47
Düşük
28.89
Yüksek
29.42
Hacim
24
Günlük değişim
1.60%
Aylık değişim
6.81%
6 aylık değişim
79.95%
Yıllık değişim
79.73%
21 Eylül, Pazar