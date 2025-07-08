Dövizler / ENLT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
29.17 USD 0.46 (1.60%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENLT fiyatı bugün 1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.89 ve Yüksek fiyatı olarak 29.42 aralığında işlem gördü.
Enlight Renewable Energy Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLT haberleri
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at 28.94 USD
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.65
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Earnings call transcript: Enlight Renewable Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Enlight Renewable Energy announces private placement of shares to Israeli investors
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Enlight Renewable Energy Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ENLT)
- Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enlight Renewable Energy stock price target raised to $28 from $23 at Roth/MKM
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Lags Q2 Earnings Estimates
- Constellation Energy Corporation (CEG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enlight announces leadership changes as founder Yavetz becomes chairman
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.41%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Reports Next Week: What Awaits?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.16%
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.24%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.39%
Günlük aralık
28.89 29.42
Yıllık aralık
14.01 29.78
- Önceki kapanış
- 28.71
- Açılış
- 28.93
- Satış
- 29.17
- Alış
- 29.47
- Düşük
- 28.89
- Yüksek
- 29.42
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 1.60%
- Aylık değişim
- 6.81%
- 6 aylık değişim
- 79.95%
- Yıllık değişim
- 79.73%
21 Eylül, Pazar