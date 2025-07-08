货币 / ENLT
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
28.15 USD 1.12 (3.83%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENLT汇率已更改-3.83%。当日，交易品种以低点28.08和高点28.31进行交易。
关注Enlight Renewable Energy Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENLT新闻
日范围
28.08 28.31
年范围
14.01 29.78
- 前一天收盘价
- 29.27
- 开盘价
- 28.19
- 卖价
- 28.15
- 买价
- 28.45
- 最低价
- 28.08
- 最高价
- 28.31
- 交易量
- 15
- 日变化
- -3.83%
- 月变化
- 3.08%
- 6个月变化
- 73.66%
- 年变化
- 73.44%
