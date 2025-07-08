Валюты / ENLT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
29.27 USD 0.58 (2.02%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENLT за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.84, а максимальная — 29.30.
Следите за динамикой Enlight Renewable Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENLT
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at 28.94 USD
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.65
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Earnings call transcript: Enlight Renewable Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Enlight Renewable Energy announces private placement of shares to Israeli investors
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Enlight Renewable Energy Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ENLT)
- Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enlight Renewable Energy stock price target raised to $28 from $23 at Roth/MKM
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Lags Q2 Earnings Estimates
- Constellation Energy Corporation (CEG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enlight announces leadership changes as founder Yavetz becomes chairman
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.41%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Reports Next Week: What Awaits?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.16%
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.24%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.39%
Дневной диапазон
28.84 29.30
Годовой диапазон
14.01 29.78
- Предыдущее закрытие
- 28.69
- Open
- 29.01
- Bid
- 29.27
- Ask
- 29.57
- Low
- 28.84
- High
- 29.30
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 7.18%
- 6-месячное изменение
- 80.57%
- Годовое изменение
- 80.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.