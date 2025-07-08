クォートセクション
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd

28.71 USD 0.61 (2.17%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENLTの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり28.63の安値と28.90の高値で取引されました。

Enlight Renewable Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.63 28.90
1年のレンジ
14.01 29.78
以前の終値
28.10
始値
28.65
買値
28.71
買値
29.01
安値
28.63
高値
28.90
出来高
42
1日の変化
2.17%
1ヶ月の変化
5.13%
6ヶ月の変化
77.11%
1年の変化
76.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K