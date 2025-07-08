通貨 / ENLT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
28.71 USD 0.61 (2.17%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENLTの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり28.63の安値と28.90の高値で取引されました。
Enlight Renewable Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLT News
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at 28.94 USD
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.65
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Earnings call transcript: Enlight Renewable Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Enlight Renewable Energy announces private placement of shares to Israeli investors
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Enlight Renewable Energy Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ENLT)
- Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enlight Renewable Energy stock price target raised to $28 from $23 at Roth/MKM
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Lags Q2 Earnings Estimates
- Constellation Energy Corporation (CEG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enlight announces leadership changes as founder Yavetz becomes chairman
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.41%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Reports Next Week: What Awaits?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.16%
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.24%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.39%
1日のレンジ
28.63 28.90
1年のレンジ
14.01 29.78
- 以前の終値
- 28.10
- 始値
- 28.65
- 買値
- 28.71
- 買値
- 29.01
- 安値
- 28.63
- 高値
- 28.90
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- 2.17%
- 1ヶ月の変化
- 5.13%
- 6ヶ月の変化
- 77.11%
- 1年の変化
- 76.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K