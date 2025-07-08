QuotazioniSezioni
ENLT
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd

29.17 USD 0.46 (1.60%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENLT ha avuto una variazione del 1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.89 e ad un massimo di 29.42.

Segui le dinamiche di Enlight Renewable Energy Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.89 29.42
Intervallo Annuale
14.01 29.78
Chiusura Precedente
28.71
Apertura
28.93
Bid
29.17
Ask
29.47
Minimo
28.89
Massimo
29.42
Volume
24
Variazione giornaliera
1.60%
Variazione Mensile
6.81%
Variazione Semestrale
79.95%
Variazione Annuale
79.73%
