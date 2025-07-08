Valute / ENLT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
29.17 USD 0.46 (1.60%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENLT ha avuto una variazione del 1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.89 e ad un massimo di 29.42.
Segui le dinamiche di Enlight Renewable Energy Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLT News
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at 28.94 USD
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.65
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Earnings call transcript: Enlight Renewable Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Enlight Renewable Energy announces private placement of shares to Israeli investors
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Enlight Renewable Energy Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ENLT)
- Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enlight Renewable Energy stock price target raised to $28 from $23 at Roth/MKM
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Lags Q2 Earnings Estimates
- Constellation Energy Corporation (CEG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enlight announces leadership changes as founder Yavetz becomes chairman
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.41%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Reports Next Week: What Awaits?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.16%
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.24%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.39%
Intervallo Giornaliero
28.89 29.42
Intervallo Annuale
14.01 29.78
- Chiusura Precedente
- 28.71
- Apertura
- 28.93
- Bid
- 29.17
- Ask
- 29.47
- Minimo
- 28.89
- Massimo
- 29.42
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 1.60%
- Variazione Mensile
- 6.81%
- Variazione Semestrale
- 79.95%
- Variazione Annuale
- 79.73%
20 settembre, sabato