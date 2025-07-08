Währungen / ENLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
28.71 USD 0.61 (2.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENLT hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.63 bis zu einem Hoch von 28.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enlight Renewable Energy Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLT News
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at 28.94 USD
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.65
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Earnings call transcript: Enlight Renewable Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Enlight Renewable Energy announces private placement of shares to Israeli investors
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Enlight Renewable Energy stock hits 52-week high at $27.17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- Enlight Renewable Energy Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ENLT)
- Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Enlight Renewable Energy stock price target raised to $28 from $23 at Roth/MKM
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.63%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Lags Q2 Earnings Estimates
- Constellation Energy Corporation (CEG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enlight announces leadership changes as founder Yavetz becomes chairman
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.41%
- Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) Reports Next Week: What Awaits?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.16%
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.24%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.39%
Tagesspanne
28.63 28.90
Jahresspanne
14.01 29.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.10
- Eröffnung
- 28.65
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Tief
- 28.63
- Hoch
- 28.90
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 5.13%
- 6-Monatsänderung
- 77.11%
- Jahresänderung
- 76.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K