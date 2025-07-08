KurseKategorien
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd

28.71 USD 0.61 (2.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENLT hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.63 bis zu einem Hoch von 28.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enlight Renewable Energy Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.63 28.90
Jahresspanne
14.01 29.78
Vorheriger Schlusskurs
28.10
Eröffnung
28.65
Bid
28.71
Ask
29.01
Tief
28.63
Hoch
28.90
Volumen
42
Tagesänderung
2.17%
Monatsänderung
5.13%
6-Monatsänderung
77.11%
Jahresänderung
76.89%
