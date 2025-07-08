통화 / ENLT
ENLT: Enlight Renewable Energy Ltd
29.17 USD 0.46 (1.60%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENLT 환율이 오늘 1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.89이고 고가는 29.42이었습니다.
Enlight Renewable Energy Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
28.89 29.42
년간 변동
14.01 29.78
- 이전 종가
- 28.71
- 시가
- 28.93
- Bid
- 29.17
- Ask
- 29.47
- 저가
- 28.89
- 고가
- 29.42
- 볼륨
- 24
- 일일 변동
- 1.60%
- 월 변동
- 6.81%
- 6개월 변동
- 79.95%
- 년간 변동율
- 79.73%
