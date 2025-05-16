Dövizler / ELVN
ELVN: Enliven Therapeutics Inc
18.96 USD 0.96 (4.82%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELVN fiyatı bugün -4.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.92 ve Yüksek fiyatı olarak 20.22 aralığında işlem gördü.
Enliven Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
18.92 20.22
Yıllık aralık
13.30 30.03
- Önceki kapanış
- 19.92
- Açılış
- 19.96
- Satış
- 18.96
- Alış
- 19.26
- Düşük
- 18.92
- Yüksek
- 20.22
- Hacim
- 1.788 K
- Günlük değişim
- -4.82%
- Aylık değişim
- -6.46%
- 6 aylık değişim
- -2.17%
- Yıllık değişim
- -25.53%
21 Eylül, Pazar