Währungen / ELVN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELVN: Enliven Therapeutics Inc
20.00 USD 0.08 (0.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELVN hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.96 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enliven Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELVN News
- Wall Street Analysts Predict a 106.48% Upside in Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN): Here's What You Should Know
- Enliven Therapeutics: COO verkauft Aktien im Wert von 134.957 US-Dollar
- Enliven Therapeutics COO Patel sells $134,957 in stock
- Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- How Much Upside is Left in Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN)? Wall Street Analysts Think 102.41%
- Enliven Posts Loss Beat and Cash Surge
- Enliven Therapeutics CSO sells $278k in shares
- Can Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN) Climb 75.66% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
- Enliven Therapeutics CFO Hohl sells $22,655 in shares
- Enliven Therapeutics COO Patel sells shares worth $131950
- Meta To Rally Around 3%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Axos Financial (NYSE:AX), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Enliven Therapeutics stock price target raised to $48 from $40 at H.C. Wainwright
- TD Cowen reiterates buy rating on Enliven Therapeutics stock
- Enliven Therapeutics CEO Kintz sells $277k in shares
- Enliven Therapeutics Announces Closing of Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants and Full Exercise of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- Goldman Sachs initiates Enliven Therapeutics stock with Buy rating
- Oracle and Visa Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Enliven Therapeutics prices $200 million public offering
- Enliven Therapeutics announces $200 million public offering
- Enliven reports positive data from CML therapy trial at EHA congress
- Mizuho raises Enliven Therapeutics stock target to $41
- Enliven Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Enliven Therapeutics chief scientific officer sells $81,533 in stock
- BTIG raises Enliven Therapeutics stock target to $45
Tagesspanne
19.96 20.00
Jahresspanne
13.30 30.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.92
- Eröffnung
- 19.96
- Bid
- 20.00
- Ask
- 20.30
- Tief
- 19.96
- Hoch
- 20.00
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -1.33%
- 6-Monatsänderung
- 3.20%
- Jahresänderung
- -21.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K