Валюты / ELVN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELVN: Enliven Therapeutics Inc
18.43 USD 0.07 (0.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELVN за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.01, а максимальная — 19.07.
Следите за динамикой Enliven Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELVN
- Wall Street Analysts Predict a 106.48% Upside in Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN): Here's What You Should Know
- Операционный директор Enliven Therapeutics Патель продает акции на сумму $134 957
- Enliven Therapeutics COO Patel sells $134,957 in stock
- Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- How Much Upside is Left in Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN)? Wall Street Analysts Think 102.41%
- Enliven Posts Loss Beat and Cash Surge
- Enliven Therapeutics CSO sells $278k in shares
- Can Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN) Climb 75.66% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
- Enliven Therapeutics CFO Hohl sells $22,655 in shares
- Enliven Therapeutics COO Patel sells shares worth $131950
- Meta To Rally Around 3%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Axos Financial (NYSE:AX), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Enliven Therapeutics stock price target raised to $48 from $40 at H.C. Wainwright
- TD Cowen reiterates buy rating on Enliven Therapeutics stock
- Enliven Therapeutics CEO Kintz sells $277k in shares
- Enliven Therapeutics Announces Closing of Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants and Full Exercise of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
- Goldman Sachs initiates Enliven Therapeutics stock with Buy rating
- Oracle and Visa Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Enliven Therapeutics prices $200 million public offering
- Enliven Therapeutics announces $200 million public offering
- Enliven reports positive data from CML therapy trial at EHA congress
- Mizuho raises Enliven Therapeutics stock target to $41
- Enliven Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Enliven Therapeutics chief scientific officer sells $81,533 in stock
- BTIG raises Enliven Therapeutics stock target to $45
Дневной диапазон
18.01 19.07
Годовой диапазон
13.30 30.03
- Предыдущее закрытие
- 18.50
- Open
- 18.87
- Bid
- 18.43
- Ask
- 18.73
- Low
- 18.01
- High
- 19.07
- Объем
- 1.064 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -9.08%
- 6-месячное изменение
- -4.90%
- Годовое изменение
- -27.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.