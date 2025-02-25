FiyatlarBölümler
Dövizler / ELC
Geri dön - Hisse senetleri

ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %

21.7709 USD 0.0091 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELC fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.6835 ve Yüksek fiyatı olarak 21.7709 aralığında işlem gördü.

Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELC haberleri

Günlük aralık
21.6835 21.7709
Yıllık aralık
19.8600 23.4299
Önceki kapanış
21.7800
Açılış
21.7050
Satış
21.7709
Alış
21.7739
Düşük
21.6835
Yüksek
21.7709
Hacim
21
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
2.94%
6 aylık değişim
5.68%
Yıllık değişim
-5.30%
21 Eylül, Pazar