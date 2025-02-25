Dövizler / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7709 USD 0.0091 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELC fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.6835 ve Yüksek fiyatı olarak 21.7709 aralığında işlem gördü.
Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
21.6835 21.7709
Yıllık aralık
19.8600 23.4299
- Önceki kapanış
- 21.7800
- Açılış
- 21.7050
- Satış
- 21.7709
- Alış
- 21.7739
- Düşük
- 21.6835
- Yüksek
- 21.7709
- Hacim
- 21
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 2.94%
- 6 aylık değişim
- 5.68%
- Yıllık değişim
- -5.30%
21 Eylül, Pazar