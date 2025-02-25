Валюты / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7900 USD 0.0750 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELC за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7900, а максимальная — 21.9400.
Следите за динамикой Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.7900 21.9400
Годовой диапазон
19.8600 23.4299
- Предыдущее закрытие
- 21.8650
- Open
- 21.8881
- Bid
- 21.7900
- Ask
- 21.7930
- Low
- 21.7900
- High
- 21.9400
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 3.03%
- 6-месячное изменение
- 5.78%
- Годовое изменение
- -5.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.