ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7709 USD 0.0091 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELC ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.6835 e ad un massimo di 21.7709.
Segui le dinamiche di Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.6835 21.7709
Intervallo Annuale
19.8600 23.4299
- Chiusura Precedente
- 21.7800
- Apertura
- 21.7050
- Bid
- 21.7709
- Ask
- 21.7739
- Minimo
- 21.6835
- Massimo
- 21.7709
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 2.94%
- Variazione Semestrale
- 5.68%
- Variazione Annuale
- -5.30%
20 settembre, sabato