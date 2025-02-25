クォートセクション
通貨 / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %

21.7800 USD 0.0430 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり21.6201の安値と21.7800の高値で取引されました。

Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.6201 21.7800
1年のレンジ
19.8600 23.4299
以前の終値
21.8230
始値
21.6750
買値
21.7800
買値
21.7830
安値
21.6201
高値
21.7800
出来高
29
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
2.98%
6ヶ月の変化
5.73%
1年の変化
-5.26%
