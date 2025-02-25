通貨 / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7800 USD 0.0430 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり21.6201の安値と21.7800の高値で取引されました。
Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.6201 21.7800
1年のレンジ
19.8600 23.4299
- 以前の終値
- 21.8230
- 始値
- 21.6750
- 買値
- 21.7800
- 買値
- 21.7830
- 安値
- 21.6201
- 高値
- 21.7800
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 2.98%
- 6ヶ月の変化
- 5.73%
- 1年の変化
- -5.26%
