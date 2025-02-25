Währungen / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7800 USD 0.0430 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.6201 bis zu einem Hoch von 21.7800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.6201 21.7800
Jahresspanne
19.8600 23.4299
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.8230
- Eröffnung
- 21.6750
- Bid
- 21.7800
- Ask
- 21.7830
- Tief
- 21.6201
- Hoch
- 21.7800
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- 5.73%
- Jahresänderung
- -5.26%
