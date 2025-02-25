KurseKategorien
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %

21.7800 USD 0.0430 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.6201 bis zu einem Hoch von 21.7800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.6201 21.7800
Jahresspanne
19.8600 23.4299
Vorheriger Schlusskurs
21.8230
Eröffnung
21.6750
Bid
21.7800
Ask
21.7830
Tief
21.6201
Hoch
21.7800
Volumen
29
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
2.98%
6-Monatsänderung
5.73%
Jahresänderung
-5.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K