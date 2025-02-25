Devises / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.7709 USD 0.0091 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELC a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.6835 et à un maximum de 21.7709.
Suivez la dynamique Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
21.6835 21.7709
Range Annuel
19.8600 23.4299
- Clôture Précédente
- 21.7800
- Ouverture
- 21.7050
- Bid
- 21.7709
- Ask
- 21.7739
- Plus Bas
- 21.6835
- Plus Haut
- 21.7709
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 2.94%
- Changement à 6 Mois
- 5.68%
- Changement Annuel
- -5.30%
20 septembre, samedi