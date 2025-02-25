Divisas / ELC
ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %
21.8230 USD 0.0330 (0.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELC de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.7800, mientras que el máximo ha alcanzado 21.9000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
21.7800 21.9000
Rango anual
19.8600 23.4299
- Cierres anteriores
- 21.7900
- Open
- 21.8575
- Bid
- 21.8230
- Ask
- 21.8260
- Low
- 21.7800
- High
- 21.9000
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 3.18%
- Cambio a 6 meses
- 5.94%
- Cambio anual
- -5.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B