ELC: Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 %

21.8230 USD 0.0330 (0.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELC de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.7800, mientras que el máximo ha alcanzado 21.9000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy Louisiana Inc Collateral Trust Mortgage Bonds, 4.875 % . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
21.7800 21.9000
Rango anual
19.8600 23.4299
Cierres anteriores
21.7900
Open
21.8575
Bid
21.8230
Ask
21.8260
Low
21.7800
High
21.9000
Volumen
20
Cambio diario
0.15%
Cambio mensual
3.18%
Cambio a 6 meses
5.94%
Cambio anual
-5.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B