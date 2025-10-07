EIPX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hisse senedi 26.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.24 - 26.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 59 değerine ulaştı. EIPX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hisse senedi şu anda 26.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.16% ve USD değerlerini izler. EIPX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EIPX hisse senedi nasıl alınır? First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hisselerini şu anki 26.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.24 ve Ask 26.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 59 ve günlük değişim oranı -0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EIPX fiyat hareketlerini takip edin.

EIPX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.94 - 26.71 ve mevcut fiyatı 26.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.24 veya Ask 26.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.27% ve 6 aylık değişim oranı 7.45% değerlerini karşılaştırır. EIPX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FT Energy Income Partners Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FT Energy Income Partners Strategy ETF hisse senedi yıllık olarak 26.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.94 - 26.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S performansını takip edin.

FT Energy Income Partners Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.94 - 26.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EIPX fiyat hareketlerini izleyin.