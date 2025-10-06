クォートセクション
通貨 / EIPX
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S

26.24 USD 0.05 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EIPXの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.24の安値と26.31の高値で取引されました。

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EIPX株の現在の価格は？

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sの株価は本日26.24です。26.24 - 26.31内で取引され、前日の終値は26.19、取引量は59に達しました。EIPXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sの株は配当を出しますか？

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sの現在の価格は26.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.16%やUSDにも注目します。EIPXの動きはライブチャートで確認できます。

EIPX株を買う方法は？

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sの株は現在26.24で購入可能です。注文は通常26.24または26.54付近で行われ、59や-0.08%が市場の動きを示します。EIPXの最新情報はライブチャートで確認できます。

EIPX株に投資する方法は？

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sへの投資では、年間の値幅21.94 - 26.71と現在の26.24を考慮します。注文は多くの場合26.24や26.54で行われる前に、0.27%や7.45%と比較されます。EIPXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Energy Income Partners Strategy ETFの株の最高値は？

FT Energy Income Partners Strategy ETFの過去1年の最高値は26.71でした。21.94 - 26.71内で株価は大きく変動し、26.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Energy Income Partners Strategy ETFの株の最低値は？

FT Energy Income Partners Strategy ETF(EIPX)の年間最安値は21.94でした。現在の26.24や21.94 - 26.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EIPXの動きはライブチャートで確認できます。

EIPXの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners Sは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.19、8.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.24 26.31
1年のレンジ
21.94 26.71
以前の終値
26.19
始値
26.26
買値
26.24
買値
26.54
安値
26.24
高値
26.31
出来高
59
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
0.27%
6ヶ月の変化
7.45%
1年の変化
8.16%
06 10月, 月曜日