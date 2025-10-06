- Panorámica
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S
El tipo de cambio de EIPX de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.24, mientras que el máximo ha alcanzado 26.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EIPX hoy?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) se evalúa hoy en 26.24. El instrumento se negocia dentro de 26.24 - 26.31; el cierre de ayer ha sido 26.19 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EIPX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S se evalúa actualmente en 26.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.16% y USD. Monitoree los movimientos de EIPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EIPX?
Puede comprar acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) al precio actual de 26.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.24 o 26.54, mientras que 59 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EIPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EIPX?
Invertir en First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S implica tener en cuenta el rango anual 21.94 - 26.71 y el precio actual 26.24. Muchos comparan 0.27% y 7.45% antes de colocar órdenes en 26.24 o 26.54. Estudie los cambios diarios de precios de EIPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Energy Income Partners Strategy ETF?
El precio más alto de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) en el último año ha sido 26.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.94 - 26.71, una comparación con 26.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Energy Income Partners Strategy ETF?
El precio más bajo de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) para el año ha sido 21.94. La comparación con los actuales 26.24 y 21.94 - 26.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EIPX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EIPX?
En el pasado, First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.19 y 8.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.19
- Open
- 26.26
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Low
- 26.24
- High
- 26.31
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 0.27%
- Cambio a 6 meses
- 7.45%
- Cambio anual
- 8.16%