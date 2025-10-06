- Visão do mercado
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S
A taxa do EIPX para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.24 e o mais alto foi 26.31.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EIPX hoje?
Hoje First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) está avaliado em 26.24. O instrumento é negociado dentro de 26.24 - 26.31, o fechamento de ontem foi 26.19, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EIPX em tempo real.
As ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S pagam dividendos?
Atualmente First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S está avaliado em 26.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.16% e USD. Monitore os movimentos de EIPX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EIPX?
Você pode comprar ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) pelo preço atual 26.24. Ordens geralmente são executadas perto de 26.24 ou 26.54, enquanto 59 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EIPX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EIPX?
Investir em First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S envolve considerar a faixa anual 21.94 - 26.71 e o preço atual 26.24. Muitos comparam 0.27% e 7.45% antes de enviar ordens em 26.24 ou 26.54. Estude as mudanças diárias de preço de EIPX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Energy Income Partners Strategy ETF?
O maior preço de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) no último ano foi 26.71. As ações oscilaram bastante dentro de 21.94 - 26.71, e a comparação com 26.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Energy Income Partners Strategy ETF?
O menor preço de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) no ano foi 21.94. A comparação com o preço atual 26.24 e 21.94 - 26.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EIPX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EIPX?
No passado First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.19 e 8.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.19
- Open
- 26.26
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Low
- 26.24
- High
- 26.31
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.27%
- Mudança de 6 meses
- 7.45%
- Mudança anual
- 8.16%