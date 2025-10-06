- Übersicht
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S
Der Wechselkurs von EIPX hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.24 bis zu einem Hoch von 26.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EIPX heute?
Die Aktie von First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) notiert heute bei 26.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.24 - 26.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.19 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von EIPX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EIPX Dividenden?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S wird derzeit mit 26.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EIPX zu verfolgen.
Wie kaufe ich EIPX-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) zum aktuellen Kurs von 26.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.24 oder 26.54 platziert, während 59 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EIPX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EIPX-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S müssen die jährliche Spanne 21.94 - 26.71 und der aktuelle Kurs 26.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.27% und 7.45%, bevor sie Orders zu 26.24 oder 26.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EIPX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Der höchste Kurs von FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) im vergangenen Jahr lag bei 26.71. Innerhalb von 21.94 - 26.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) im Laufe des Jahres betrug 21.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.24 und der Spanne 21.94 - 26.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EIPX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EIPX statt?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.19 und 8.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.19
- Eröffnung
- 26.26
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Tief
- 26.24
- Hoch
- 26.31
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 0.27%
- 6-Monatsänderung
- 7.45%
- Jahresänderung
- 8.16%