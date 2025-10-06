Курс EIPX за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.24, а максимальная — 26.31.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.