EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S
Курс EIPX за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.24, а максимальная — 26.31.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EIPX сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) сегодня оценивается на уровне 26.24. Инструмент торгуется в пределах 26.24 - 26.31, вчерашнее закрытие составило 26.19, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EIPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S в настоящее время оценивается в 26.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.16% и USD. Отслеживайте движения EIPX на графике в реальном времени.
Как купить акции EIPX?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S (EIPX) по текущей цене 26.24. Ордера обычно размещаются около 26.24 или 26.54, тогда как 59 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EIPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EIPX?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S предполагает учет годового диапазона 21.94 - 26.71 и текущей цены 26.24. Многие сравнивают 0.27% и 7.45% перед размещением ордеров на 26.24 или 26.54. Изучайте ежедневные изменения цены EIPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Самая высокая цена FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) за последний год составила 26.71. Акции заметно колебались в пределах 21.94 - 26.71, сравнение с 26.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Energy Income Partners Strategy ETF?
Самая низкая цена FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) за год составила 21.94. Сравнение с текущими 26.24 и 21.94 - 26.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EIPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EIPX?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.19 и 8.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.19
- Open
- 26.26
- Bid
- 26.24
- Ask
- 26.54
- Low
- 26.24
- High
- 26.31
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 7.45%
- Годовое изменение
- 8.16%