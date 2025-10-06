QuotazioniSezioni
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S

26.30 USD 0.11 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EIPX ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.25 e ad un massimo di 26.31.

Segui le dinamiche di First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EIPX oggi?

Oggi le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S sono prezzate a 26.30. Viene scambiato all'interno di 26.25 - 26.31, la chiusura di ieri è stata 26.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EIPX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S pagano dividendi?

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S è attualmente valutato a 26.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EIPX.

Come acquistare azioni EIPX?

Puoi acquistare azioni First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S al prezzo attuale di 26.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.30 o 26.60, mentre 37 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EIPX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EIPX?

Investire in First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S implica considerare l'intervallo annuale 21.94 - 26.71 e il prezzo attuale 26.30. Molti confrontano 0.50% e 7.70% prima di effettuare ordini su 26.30 o 26.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EIPX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Energy Income Partners Strategy ETF?

Il prezzo massimo di FT Energy Income Partners Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 26.71. All'interno di 21.94 - 26.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Energy Income Partners Strategy ETF?

Il prezzo più basso di FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) nel corso dell'anno è stato 21.94. Confrontandolo con gli attuali 26.30 e 21.94 - 26.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EIPX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EIPX?

First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.19 e 8.41%.

Intervallo Giornaliero
26.25 26.31
Intervallo Annuale
21.94 26.71
Chiusura Precedente
26.19
Apertura
26.26
Bid
26.30
Ask
26.60
Minimo
26.25
Massimo
26.31
Volume
37
Variazione giornaliera
0.42%
Variazione Mensile
0.50%
Variazione Semestrale
7.70%
Variazione Annuale
8.41%
06 ottobre, lunedì