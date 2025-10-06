- Aperçu
EIPX: First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S
Le taux de change de EIPX a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.25 et à un maximum de 26.31.
Suivez la dynamique First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EIPX aujourd'hui ?
L'action First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S est cotée à 26.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.25 - 26.31, a clôturé hier à 26.19 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de EIPX présente ces mises à jour.
L'action First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S est actuellement valorisé à 26.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EIPX.
Comment acheter des actions EIPX ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S au cours actuel de 26.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.30 ou de 26.60, le 37 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EIPX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EIPX ?
Investir dans First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.94 - 26.71 et le prix actuel 26.30. Beaucoup comparent 0.50% et 7.70% avant de passer des ordres à 26.30 ou 26.60. Consultez le graphique du cours de EIPX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Energy Income Partners Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Energy Income Partners Strategy ETF l'année dernière était 26.71. Au cours de 21.94 - 26.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Energy Income Partners Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) sur l'année a été 21.94. Sa comparaison avec 26.30 et 21.94 - 26.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EIPX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EIPX a-t-elle été divisée ?
First Trust Exchange-Traded Fund IV FT Energy Income Partners S a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.19 et 8.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.19
- Ouverture
- 26.26
- Bid
- 26.30
- Ask
- 26.60
- Plus Bas
- 26.25
- Plus Haut
- 26.31
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 7.70%
- Changement Annuel
- 8.41%