EIC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Eagle Point Income Company Inc hisse senedi 12.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.68 - 12.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.73 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 174 değerine ulaştı. EIC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Eagle Point Income Company Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Eagle Point Income Company Inc hisse senedi şu anda 12.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -20.38% ve USD değerlerini izler. EIC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EIC hisse senedi nasıl alınır? Eagle Point Income Company Inc hisselerini şu anki 12.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.70 ve Ask 13.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 174 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EIC fiyat hareketlerini takip edin.

EIC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Eagle Point Income Company Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.11 - 16.71 ve mevcut fiyatı 12.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.70 veya Ask 13.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.58% ve 6 aylık değişim oranı -9.87% değerlerini karşılaştırır. EIC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Eagle Point Income Co Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Eagle Point Income Co Inc. hisse senedi yıllık olarak 16.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.11 - 16.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.73 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Eagle Point Income Company Inc performansını takip edin.

Eagle Point Income Co Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Eagle Point Income Co Inc. (EIC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.11 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.11 - 16.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EIC fiyat hareketlerini izleyin.