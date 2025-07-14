CotaçõesSeções
EIC: Eagle Point Income Company Inc

12.70 USD 0.03 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EIC para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.68 e o mais alto foi 12.78.

Veja a dinâmica do par de moedas Eagle Point Income Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EIC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EIC hoje?

Hoje Eagle Point Income Company Inc (EIC) está avaliado em 12.70. O instrumento é negociado dentro de 12.68 - 12.78, o fechamento de ontem foi 12.73, e o volume de negociação atingiu 174. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EIC em tempo real.

As ações de Eagle Point Income Company Inc pagam dividendos?

Atualmente Eagle Point Income Company Inc está avaliado em 12.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -20.38% e USD. Monitore os movimentos de EIC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EIC?

Você pode comprar ações de Eagle Point Income Company Inc (EIC) pelo preço atual 12.70. Ordens geralmente são executadas perto de 12.70 ou 13.00, enquanto 174 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EIC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EIC?

Investir em Eagle Point Income Company Inc envolve considerar a faixa anual 12.11 - 16.71 e o preço atual 12.70. Muitos comparam -5.58% e -9.87% antes de enviar ordens em 12.70 ou 13.00. Estude as mudanças diárias de preço de EIC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Eagle Point Income Co Inc.?

O maior preço de Eagle Point Income Co Inc. (EIC) no último ano foi 16.71. As ações oscilaram bastante dentro de 12.11 - 16.71, e a comparação com 12.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eagle Point Income Company Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Eagle Point Income Co Inc.?

O menor preço de Eagle Point Income Co Inc. (EIC) no ano foi 12.11. A comparação com o preço atual 12.70 e 12.11 - 16.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EIC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EIC?

No passado Eagle Point Income Company Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.73 e -20.38% após os eventos corporativos.

Faixa diária
12.68 12.78
Faixa anual
12.11 16.71
Fechamento anterior
12.73
Open
12.70
Bid
12.70
Ask
13.00
Low
12.68
High
12.78
Volume
174
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
-5.58%
Mudança de 6 meses
-9.87%
Mudança anual
-20.38%
