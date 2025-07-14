CotationsSections
EIC: Eagle Point Income Company Inc

12.70 USD 0.03 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EIC a changé de -0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.68 et à un maximum de 12.78.

Suivez la dynamique Eagle Point Income Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EIC aujourd'hui ?

L'action Eagle Point Income Company Inc est cotée à 12.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.68 - 12.78, a clôturé hier à 12.73 et son volume d'échange a atteint 174. Le graphique en temps réel du cours de EIC présente ces mises à jour.

L'action Eagle Point Income Company Inc verse-t-elle des dividendes ?

Eagle Point Income Company Inc est actuellement valorisé à 12.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -20.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EIC.

Comment acheter des actions EIC ?

Vous pouvez acheter des actions Eagle Point Income Company Inc au cours actuel de 12.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.70 ou de 13.00, le 174 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EIC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EIC ?

Investir dans Eagle Point Income Company Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.11 - 16.71 et le prix actuel 12.70. Beaucoup comparent -5.58% et -9.87% avant de passer des ordres à 12.70 ou 13.00. Consultez le graphique du cours de EIC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eagle Point Income Co Inc. ?

Le cours le plus élevé de Eagle Point Income Co Inc. l'année dernière était 16.71. Au cours de 12.11 - 16.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eagle Point Income Company Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Eagle Point Income Co Inc. ?

Le cours le plus bas de Eagle Point Income Co Inc. (EIC) sur l'année a été 12.11. Sa comparaison avec 12.70 et 12.11 - 16.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EIC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EIC a-t-elle été divisée ?

Eagle Point Income Company Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.73 et -20.38% après les opérations sur titres.

Range quotidien
12.68 12.78
Range Annuel
12.11 16.71
Clôture Précédente
12.73
Ouverture
12.70
Bid
12.70
Ask
13.00
Plus Bas
12.68
Plus Haut
12.78
Volume
174
Changement quotidien
-0.24%
Changement Mensuel
-5.58%
Changement à 6 Mois
-9.87%
Changement Annuel
-20.38%
