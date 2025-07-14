CotizacionesSecciones
Divisas / EIC
Volver a Acciones

EIC: Eagle Point Income Company Inc

12.70 USD 0.03 (0.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EIC de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.68, mientras que el máximo ha alcanzado 12.78.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eagle Point Income Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EIC News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EIC hoy?

Eagle Point Income Company Inc (EIC) se evalúa hoy en 12.70. El instrumento se negocia dentro de 12.68 - 12.78; el cierre de ayer ha sido 12.73 y el volumen comercial ha alcanzado 174. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EIC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Eagle Point Income Company Inc?

Eagle Point Income Company Inc se evalúa actualmente en 12.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -20.38% y USD. Monitoree los movimientos de EIC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EIC?

Puede comprar acciones de Eagle Point Income Company Inc (EIC) al precio actual de 12.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.70 o 13.00, mientras que 174 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EIC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EIC?

Invertir en Eagle Point Income Company Inc implica tener en cuenta el rango anual 12.11 - 16.71 y el precio actual 12.70. Muchos comparan -5.58% y -9.87% antes de colocar órdenes en 12.70 o 13.00. Estudie los cambios diarios de precios de EIC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Eagle Point Income Co Inc.?

El precio más alto de Eagle Point Income Co Inc. (EIC) en el último año ha sido 16.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.11 - 16.71, una comparación con 12.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Eagle Point Income Company Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Eagle Point Income Co Inc.?

El precio más bajo de Eagle Point Income Co Inc. (EIC) para el año ha sido 12.11. La comparación con los actuales 12.70 y 12.11 - 16.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EIC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EIC?

En el pasado, Eagle Point Income Company Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.73 y -20.38% después de las acciones corporativas.

Rango diario
12.68 12.78
Rango anual
12.11 16.71
Cierres anteriores
12.73
Open
12.70
Bid
12.70
Ask
13.00
Low
12.68
High
12.78
Volumen
174
Cambio diario
-0.24%
Cambio mensual
-5.58%
Cambio a 6 meses
-9.87%
Cambio anual
-20.38%
29 octubre, miércoles
12:30
USD
Balanza Comercial de Mercancías
Act.
Pronós.
$​-94.837 B
Prev.
$​-85.541 B
12:30
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
0.0%
Pronós.
1.7%
Prev.
4.2%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-6.858 M
Pronós.
0.315 M
Prev.
-0.961 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
1.334 M
Pronós.
-0.345 M
Prev.
-0.770 M
18:00
USD
Declaración del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
18:00
USD
Decisión de la Tasa de Interés de la Reserva Federal
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
18:30
USD
Conferencia de Prensa del FOMC
Act.
Pronós.
Prev.