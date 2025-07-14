QuotazioniSezioni
EIC: Eagle Point Income Company Inc

12.70 USD 0.03 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EIC ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.68 e ad un massimo di 12.78.

Segui le dinamiche di Eagle Point Income Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EIC oggi?

Oggi le azioni Eagle Point Income Company Inc sono prezzate a 12.70. Viene scambiato all'interno di 12.68 - 12.78, la chiusura di ieri è stata 12.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 174. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EIC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Eagle Point Income Company Inc pagano dividendi?

Eagle Point Income Company Inc è attualmente valutato a 12.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -20.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EIC.

Come acquistare azioni EIC?

Puoi acquistare azioni Eagle Point Income Company Inc al prezzo attuale di 12.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.70 o 13.00, mentre 174 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EIC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EIC?

Investire in Eagle Point Income Company Inc implica considerare l'intervallo annuale 12.11 - 16.71 e il prezzo attuale 12.70. Molti confrontano -5.58% e -9.87% prima di effettuare ordini su 12.70 o 13.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EIC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eagle Point Income Co Inc.?

Il prezzo massimo di Eagle Point Income Co Inc. nell'ultimo anno è stato 16.71. All'interno di 12.11 - 16.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eagle Point Income Company Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eagle Point Income Co Inc.?

Il prezzo più basso di Eagle Point Income Co Inc. (EIC) nel corso dell'anno è stato 12.11. Confrontandolo con gli attuali 12.70 e 12.11 - 16.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EIC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EIC?

Eagle Point Income Company Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.73 e -20.38%.

Intervallo Giornaliero
12.68 12.78
Intervallo Annuale
12.11 16.71
Chiusura Precedente
12.73
Apertura
12.70
Bid
12.70
Ask
13.00
Minimo
12.68
Massimo
12.78
Volume
174
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
-5.58%
Variazione Semestrale
-9.87%
Variazione Annuale
-20.38%
29 ottobre, mercoledì
12:30
USD
Saldo Commerciale delle Merci
Agire
Fcst
$​-94.837 B
Prev
$​-85.541 B
12:30
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case in Costruzione m/m
Agire
0.0%
Fcst
1.7%
Prev
4.2%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-6.858 M
Fcst
0.315 M
Prev
-0.961 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
1.334 M
Fcst
-0.345 M
Prev
-0.770 M
18:00
USD
Dichiarazione del FOMC
Agire
Fcst
Prev
18:00
USD
Decisione del Tasso di Interesse della Fed
Agire
4.00%
Fcst
Prev
4.25%
18:30
USD
Conferenza Stampa del FOMC
Agire
Fcst
Prev