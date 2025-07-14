クォートセクション
通貨 / EIC
EIC: Eagle Point Income Company Inc

12.70 USD 0.03 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EICの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり12.68の安値と12.78の高値で取引されました。

Eagle Point Income Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EIC株の現在の価格は？

Eagle Point Income Company Incの株価は本日12.70です。12.68 - 12.78内で取引され、前日の終値は12.73、取引量は174に達しました。EICのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Eagle Point Income Company Incの株は配当を出しますか？

Eagle Point Income Company Incの現在の価格は12.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-20.38%やUSDにも注目します。EICの動きはライブチャートで確認できます。

EIC株を買う方法は？

Eagle Point Income Company Incの株は現在12.70で購入可能です。注文は通常12.70または13.00付近で行われ、174や0.00%が市場の動きを示します。EICの最新情報はライブチャートで確認できます。

EIC株に投資する方法は？

Eagle Point Income Company Incへの投資では、年間の値幅12.11 - 16.71と現在の12.70を考慮します。注文は多くの場合12.70や13.00で行われる前に、-5.58%や-9.87%と比較されます。EICの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Eagle Point Income Co Inc.の株の最高値は？

Eagle Point Income Co Inc.の過去1年の最高値は16.71でした。12.11 - 16.71内で株価は大きく変動し、12.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eagle Point Income Company Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Eagle Point Income Co Inc.の株の最低値は？

Eagle Point Income Co Inc.(EIC)の年間最安値は12.11でした。現在の12.70や12.11 - 16.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EICの動きはライブチャートで確認できます。

EICの株式分割はいつ行われましたか？

Eagle Point Income Company Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.73、-20.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.68 12.78
1年のレンジ
12.11 16.71
以前の終値
12.73
始値
12.70
買値
12.70
買値
13.00
安値
12.68
高値
12.78
出来高
174
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-5.58%
6ヶ月の変化
-9.87%
1年の変化
-20.38%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待