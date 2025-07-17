- Übersicht
EIC: Eagle Point Income Company Inc
Der Wechselkurs von EIC hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.68 bis zu einem Hoch von 12.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eagle Point Income Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EIC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EIC heute?
Die Aktie von Eagle Point Income Company Inc (EIC) notiert heute bei 12.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.68 - 12.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.73 und das Handelsvolumen erreichte 174. Das Live-Chart von EIC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EIC Dividenden?
Eagle Point Income Company Inc wird derzeit mit 12.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -20.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EIC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EIC-Aktien?
Sie können Aktien von Eagle Point Income Company Inc (EIC) zum aktuellen Kurs von 12.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.70 oder 13.00 platziert, während 174 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EIC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EIC-Aktien?
Bei einer Investition in Eagle Point Income Company Inc müssen die jährliche Spanne 12.11 - 16.71 und der aktuelle Kurs 12.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.58% und -9.87%, bevor sie Orders zu 12.70 oder 13.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EIC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eagle Point Income Co Inc.?
Der höchste Kurs von Eagle Point Income Co Inc. (EIC) im vergangenen Jahr lag bei 16.71. Innerhalb von 12.11 - 16.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eagle Point Income Company Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eagle Point Income Co Inc.?
Der niedrigste Kurs von Eagle Point Income Co Inc. (EIC) im Laufe des Jahres betrug 12.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.70 und der Spanne 12.11 - 16.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EIC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EIC statt?
Eagle Point Income Company Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.73 und -20.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.73
- Eröffnung
- 12.70
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Tief
- 12.68
- Hoch
- 12.78
- Volumen
- 174
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -5.58%
- 6-Monatsänderung
- -9.87%
- Jahresänderung
- -20.38%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh