EFSC: Enterprise Financial Services Corporation

60.31 USD 0.95 (1.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EFSC fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.95 ve Yüksek fiyatı olarak 61.35 aralığında işlem gördü.

Enterprise Financial Services Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
59.95 61.35
Yıllık aralık
45.27 63.13
Önceki kapanış
61.26
Açılış
61.23
Satış
60.31
Alış
60.61
Düşük
59.95
Yüksek
61.35
Hacim
469
Günlük değişim
-1.55%
Aylık değişim
-0.68%
6 aylık değişim
12.62%
Yıllık değişim
18.58%
21 Eylül, Pazar